Polujecie na nowy sprzęt? Świetnie się składa – mamy dla Was super promocje!

Prezenty mogą przybierać różną formę. Jako że niestety nie jesteśmy w stanie każdego z Was obdarować fizycznym podarunkiem, wraz ze sklepem Media Expert postanowiliśmy umożliwić Wam tańsze zakupy elektroniki. Obniżki cen sięgają kilkuset złotych, a wśród urządzeń, które można kupić taniej, jest wiele popularnych smartfonów. I nie tylko.

Promocje na smartfony

Promocją objętych zostało kilkaset produktów z różnych gałęzi elektroniki, ale nas – z wiadomych względów – najbardziej interesują smartfony, Tutaj na tle wszystkich chyba najlepiej prezentuje się cena na świeżo po debiucie w Polsce Xiaomi Mi Note 10, którego możecie kupić za 2374,05 zł (na rynku kosztuje 2499 zł) oraz, uwaga, uwaga, Samsunga Galaxy Fold, który może być Wasz za 8550 zł (zamiast 9000 zł). Zdaję sobie sprawę z tego, że nie jest to produkt dla każdego, ale jeśli ktoś z Was marzył o tym sprzęcie, to obok obniżki o 450 zł nie przejdzie obojętnie.

Najciekawiej, według mnie, prezentują się ceny wybranych smartfonów Samsunga, Huawei i Sony – są one najniższe na rynku (w oficjalnej dystrybucji):

Taniej o kilkadziesiąt złotych względem rynkowej ceny można kupić też m.in. smartfony Xiaomi: Redmi Note 8 Pro czy Redmi Note 8T, propozycje Oppo: Reno 2Z i A5 2020, a także Motoroli: One Action, One Vision czy Moto E6 Plus.

… i nie tylko smartfony!

Jak wspomniałam, nie tylko smartfony zostały objęte promocją. Taniej o nawet 250 złotych możecie wyrwać wybrane laptopy, a do nawet 2250 złotych taniej – telewizory! Ciekawie prezentują się też obniżki np. na takie urządzenia:

tablet Samsung Galaxy Tab S5e: 1899,05 zł (z 1999 zł),

monitor LG 34″ 34UC79G: 1899,05 zł (z 1999,99 zł),

słuchawki bezprzewodowe Bose Noise Cancelling Headphones 700 za 1519,05 (z 1599 zł).

Najważniejszą rzeczą, jaką musicie pamiętać, jest fakt, że powyższe ceny obowiązują jedynie po wpisaniu podczas składania zamówienia kodu rabatowego, który brzmi:

ME-19-12-TABLET. Kod działa od dziś, tj. 18 grudnia, do najbliższej soboty, 21 grudnia 2019 roku.

Pełną listę urządzeń objętych niniejszą promocją znajdziecie na dedykowanej stronie w sklepie Media Expert.

Wpis powstał przy współpracy z Media Expert