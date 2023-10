Premiera procesorów Intela 14. generacji dla desktopów. Co oferują?

Procesory Intel Core serii S to propozycja dla osób, które myślą o złożeniu wydajnego desktopa. Czym Niebiescy będą chcieli skusić potencjalnych nabywców i jaki skok wydajnościowy zagwarantuje 14. generacja procesorów? My już to wiemy!

Procesorowe nowości Niebieskich

Nie tak dawno mogliśmy posłuchać o nowościach przygotowanych z okazji imprezy Intel Innovation 2023 oraz dowiedzieć się, jak firma zapatruje się na kwestie związane z bezpieczeństwem. Jeszcze emocje nie zdążyły opaść, a nam przygotowano już kolejną nowość. Dowiedzieliśmy się, że procesory 14. generacji trafią do desktopów (co było dość oczywiste) oraz poznaliśmy pełną specyfikację najnowszych Intel Core i9K(F), Intel Core i7K(F) oraz Intel Core i5K(F).

Ponadto zaprezentowana została wydajność najnowszych jednostek obliczeniowych Niebieskich w porównaniu do Czerwonej konkurencji. Jak pewnie nietrudno się domyślić, skoro to oficjalne materiały Intela, propozycje AMD wypadają w większości przypadków gorzej, choć nie aż tak, jak pewnie entuzjaści niebieskich by chcieli. Zresztą, za moment do tego przejdziemy…

Tak prezentują się opakowania najnowszych procesorów do desktop PC (źródło: materiały prasowe)

Co oferują Intel Core i5, Intel Core i7 i Intel Core i9 14. generacji?

Pomijając PR-owy bełkot o najlepszych, najbardziej wydajnych i ogólnie najdoskonalszych procesorach, jakie do tej pory powstały, przejdźmy do specyfikacji nowych jednostek obliczeniowych. Najlepszą formą przedstawienia (i porównania) ich będzie tabela, toteż znajdziecie takową poniżej.

No dobrze, to czym różnią się poszczególne modele najnowszej generacji przyszłych serc naszych komputerów?

Intel Core i9K i Intel Core i9KF Intel Core i7K i Intel Core i7KF Intel Core i5K i Intel Core i5KF Liczba rdzeni (P + E) 24 (8+16) 20 (8+12) 14 (6+8) Wątki procesora 32 28 20 Pojemność Smart Cache (L3) 36 MB 33 MB 24 MB Pojemność L2 Cache 32 MB 28 MB 20 MB Częstotliwość Thermal Velocity Boost (wyrażona w GHz) do 6.0 – – Częstotliwość Turbo Boost Max Technology 3.0 (wyrażona w GHz) do 5.8 do 5.6 – Częstotliwość Max Turbo rdzeni P

(wyrażona w GHz) do 5.6 do 5.5 do 5.3 Częstotliwość Max Turbo rdzeni E

(wyrażona w GHz) do 4.4 do 4.3 do 4.0 Częstotliwość bazowa rdzeni P

(wyrażona w GHz) 3.2 3.4 3.5 Częstotliwość bazowa rdzeni E

(wyrażona w GHz) 2.4 2.5 2.6 Unlocked Tak Tak Tak Zintegrowana karta graficzna i9K: Intel UHD Graphics 770

i9KF: brak i7K: Intel UHD Graphics 770

i7KF: brak i5K: Intel UHD Graphics 770

i5KF: brak Dynamiczna częstotliwość graficzna (wyrażona w MHz) 1650 1600 1550 Całkowita liczba złącz PCIe procesora 20 (do 16 PCIe 5.0 + 4 PCIe 4.0) 20 (do 16 PCIe 5.0 + 4 PCIe 4.0) 20 (do 16 PCIe 5.0 + 4 PCIe 4.0) Maksymalna szybkość pamięci

(wyrażona w MT/s) DDR5: 5600

DDR4: 3200 DDR5: 5600

DDR4: 3200 DDR5: 5600

DDR4: 3200 Maksymalna pojemność pamięci 192 GB 192 GB 192 GB Liczba kanałów pamięci 2 2 2 Zasilanie podstawowe

(wyrażone w W) 125 125 125 Zasilanie w trybie Max Turbo (wyrażone w W) 253 253 181 Możliwość OC rdzeni E, P, pamięci oraz karty graficznej Tak Tak Tak Technologia Hyper-Threading Tak – – Technologia Thread Director Tak Tak Tak Technologia Quick Sync Video Tak Tak Tak Technologia DL Boost Tak Tak Tak Technologia AVX2 Tak Tak Tak Technologia GNA Tak Tak Tak Cena i9K: 589 dolarów

i9KF: 564 dolarów i7K: 409 dolarów

i7KF: 384 dolarów i5K: 319 dolarów

i5KF: 294 dolarów

Jak widać, nowe komponenty różnią się nie tylko nazwą oraz liczbą rdzeni, ale i ceną. Ta ostatnia w tabeli została wyrażona w dolarach amerykańskich, ponieważ wciąż nie zostały potwierdzone ceny w złotówkach.

Jeśli jednak mielibyśmy przeliczać podane kwoty po obecnym kursie, to za najtańszy model, Core i5-14600KF, przyszłoby nam zapłacić około 1268 złotych (po prostym przeliczeniu). Zakup najdroższego Core i9-14900K wiązałby się natomiast z wydatkiem na poziomie około 2580 złotych.

Porównanie wydajności Intel Core 14. generacji z poprzednimi generacjami oraz AMD Ryzen 9 7950X (źródło: materiały prasowe)

8 Ocena 7.5 Ocena

Parametry parametrami, a przecież użytkownicy końcowi tego sprzętu mają konkretne wymagania! Przede wszystkim, Niebiescy pozwolą nam na łatwiejsze podkręcanie sprzętu z wykorzystaniem narzędzia Extreme Tuning Utility, co prawdopodobnie szczególnie zainteresuje osoby, które chciały pobawić się w overclocking, ale nie wiedziały, jak się za to zabrać. Twórców może z kolei zainteresować fakt, iż nowe procesory mogą podnieść workflow nawet o 54% – przynajmniej według Intela.

Graczom natomiast obiecywana jest (rzecz jasna) wyższa wydajność. W tym wypadku mówi się o aż 23% wzroście. Jak już wcześniej jednak wspomniałem, przewaga nad opcjami AMD nie jest ogromna – no, a przynajmniej nie zawsze. Mało tego, jeśli weźmiemy pod uwagę produkcje typu Horizon: Zero Dawn czy Cyberpunk 2077, to okazuje się, że Niebiescy nieco ustępują pola swoim rywalom…

Za to osoby zajmujące się nagrywaniem serii typu let’s play czy streamowaniem, powinny być ukontentowane inną kwestią. Intel Core 14. generacji dobrze radzi sobie bowiem z aplikacjami działającymi w tle, przez co program do nagrywania ekranu czy streamingu nie ma widocznie negatywnego wpływu na działanie gry. Jeśli tak faktycznie jest, to chyba znalazłem nowy ulubiony procesor wszystkich najpopularniejszych twórców na YouTube i Twitch…

Gracze wszelkiej maści powinni być zadowoleni! (źródło: materiały prasowe)

A jak to będzie w praktyce?

Cyferki oraz tabelki ładnie wyglądają, niemniej o faktycznej wydajności najnowszych propozycji dla desktopów PC, dowiemy się więcej z niezależnych testów. Jestem przekonany, że Kuba już się nie może doczekać poddania procków 14. generacji torturom (znaczy się, bardzo dokładnym testom), by podzielić się z Wami swoją opinią. Sam zresztą przyznam się bez bicia, że jestem mocno zainteresowany takim Intel Core i7-14700KF…