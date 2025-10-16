Oryginalny smartwatch za 220 złotych

Większość smartwatchy jest do siebie bardzo podobna. Ten model jest inny, co stanowi jego niezaprzeczalną zaletę, choć też wadę, ponieważ przez to może zainteresować się nim mniej osób.

Smartwatch Rogbid Apex K pozwoli Ci się wyróżnić

Zdecydowana większość smartwatchy przypomina klasyczne zegarki. Niektóre jednak, jak Apple Watch Ultra, wyłamują się z tego schematu. Tak samo jest też w przypadku Rogbid Apex K, którego zarówno wygląd, jak i specyfikacja techniczna zachęcają do wskoczenia w sportowe ubrania i spędzenia aktywnie czasu.

Smartwatch Rogbid Apex K ma bowiem obudowę o szerokości 44,8 mm i grubości 13,8 mm, której niestraszna woda (odporność do 5 ATM), upał, zimno i pył, a do tego oferuje obsługę pięciu systemów lokalizacyjnych (GPS, Glonass, Galileo, Navic i Beidou). Ponadto na jego pokładzie, a konkretniej na górnej krawędzi, jest latarka LED, która może przydać się po zmroku, jeśli trening się przeciągnie.

Rogbid Apex K (źródło: Rogbid)

Model ten oferuje ponad 100 trybów sportowych, z czego 5 jest wykrywanych automatycznie. Jego właściciel dostanie też do dyspozycji czujnik wysokości, barometr i kompas. Po połączeniu ze smartfonem można natomiast prowadzić rozmowy głosowe z poziomu zegarka.

Smartwatch Rogbid Apex K wyposażony jest również w dotykowy ekran AMOLED o przekątnej 2,13 cala i rozdzielczości 410×502 pikseli, na którym wyświetlany jest prosty i intuicyjny interfejs. Akumulator o pojemności 600 mAh zapewnia natomiast do 20 dni działania lub 40 dni w trybie czuwania.

Rogbid Apex K (źródło: Rogbid)

Łączność ze smartfonem odbywa się z wykorzystaniem technologii Bluetooth 5.3 – zegarek jest kompatybilny z urządzeniami, pracującymi pod kontrolą systemu Android (5.0 i nowszego) oraz iOS (11 i nowszego).

To tani smartwatch – obecnie kosztuje 220 złotych

Rogbid Apex K jest dostępny w sklepie producenta za 59,99 dolarów, co dziś jest równowartością około 220 złotych. Można wybierać spośród dwóch wersji kolorystycznych: Deepwood Black (czarnej) i Starmist Silver (srebrno-pomarańczowej).

To kolejny tani smartwatch tej marki, podobnie jak (jeszcze tańszy) Rogbid Rowatch 11S, który ma już typowy wygląd, jaki może Wam bardziej odpowiadać. Z kolei smartwatch Rogbid GeoX1 oferuje mapy offline (i też nie jest bardzo drogi).