Nowa oferta T-Mobile to odpowiedź na klauzule inflacyjne

Nie tylko T-Mobile wprowadziło do swoich umów klauzule inflacyjne – z operatorów infrastrukturalnych nie zrobił tego jeszcze tylko Plus, co skutecznie może zachęcić klientów do skorzystania właśnie z jego oferty. T-Mobile przygotowało jednak ofertę, w której nie ma klauzul inflacyjnych, a klienci też mogą dobrać do niej telefon.

Nowa oferta T-Mobile bez klauzul inflacyjnych

Czym są klauzule inflacyjne? To zapisy w umowie, na podstawie których operator może podnieść ceny w trakcie trwania umowy. Zobowiązują one go też do obniżenia cen w określonych okolicznościach, aczkolwiek ich wystąpienie jest znacznie mniej prawdopodobne niż wystąpienie sytuacji uprawniających do zwiększenia opłat abonamentowych.

Można powiedzieć, że klauzule inflacyjne to nowy standard, ale klienci wcale nie muszą się na nie godzić – mogą wybrać ofertę sieci, która ich nie zawiera w umowach lub też zdecydować się na nową ofertę T-Mobile. Sam operator nazywa ją ofertą na doładowania z telefonem, ale pod względem konstrukcji jest to nowa odmiana dobrze znanego klientom MIXA, ponieważ łączy w sobie cechy taryfy na kartę z możliwością dobrania do niej telefonu bądź smartfona.

źródło: Biuro prasowe T-Mobile Polska

Szczegóły nowej oferty na doładowania z telefonem w T-Mobile

Przede wszystkim klient podpisuje umowę na 24 doładowania. Co ważne, nie ma harmonogramu doładowań, więc można wywiązać się z umowy szybciej, jeśli użytkownik będzie doładowywał konto częściej niż raz na miesiąc. Ponadto klient może dobrać do niej telefon bądź smartfon już od złotówki na start, aczkolwiek wysokość opłaty początkowej zależy od wybranej oferty, tj. kwoty jednorazowego zobowiązania.

Minimalna kwota jednorazowego doładowania to 40 złotych, natomiast maksymalna 70 złotych – 35 złotych pobierane jest na poczet pakietu, zawierającego nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz paczkę do 20 GB internetu z dostępem do technologii 5G (do tego dochodzi bonus 20 GB za doładowanie kwotą 35 złotych). Pozostała kwota z doładowania stanowi natomiast ratę za urządzenie.

Do wyboru są zarówno telefony o podstawowej funkcjonalności, jak i smartfony (w przypadku doładowania za 70 złotych z przedziału 800-1200 złotych) – wszystkie dostępne modele znajdziecie na stronie T-Mobile. Wśród nich znajdują się m.in. OPPO A16, Motorola moto g31, Motorola moto e32s, Motorola moto e40, realme C35 oraz T Phone 5G w zestawie z etui i szkłem ochronnym.

Aby zachęcić do skorzystania z nowej oferty, operator przygotował promocję, w ramach której zapewnia nawet 4 miesiące korzystania z oferty bez opłat, aż do czasu przeniesienia numeru. Ponadto użytkownicy tej oferty mogą otrzymać 1200 GB za darmo przez rok – każdego miesiąca do ich konta zostanie dodane 100 GB, a cały bonusowy pakiet GB będzie można wykorzystać do końca umowy terminowej. Bonus trzeba jednak samodzielnie włączyć w ciągu 31 dni od podpisania umowy albo aneksu w nowej ofercie w aplikacji Mój T-Mobile (dostępna jest ona w Sklepie Google Play, Huawei AppGallery i Apple App Store).

Warunki oferty promocyjnej „Na doładowania z telefonem” (PDF)

Jeżeli zaś klauzule inflacyjne Wam niestraszne, to sprawdźcie promocje T-Mobile na Boże Narodzenie 2022, a jeśli nie lubicie różowego, to zobaczcie, co na święta przygotowali Orange, Play i Plus.