Nowa funkcja X. Będzie wiadomo, kto jest ruskim trollem

X uruchamia nową funkcję, która jednym kliknięciem odsłania kulisy profilu. Teraz możesz sprawdzić, skąd jest konto, jak często zmieniało nazwę i jak powstało. Oficjalnie chodzi o walkę z botami i fałszywymi kontami. W praktyce to ruch, który może w równym stopniu uporządkować debatę, co dolać oliwy do ognia.

X wprowadza nową funkcję

Informacje o tym koncie to nowa karta, która pojawia się po kliknięciu daty Dołączył/a na profilu użytkownika – zarówno w aplikacji mobilnej, jak i w wersji webowej X.

Zamiast statycznej informacji o roku założenia konta, użytkownik widzi osobny ekran z dodatkowymi danymi: aktualnym krajem lub regionem, w którym konto jest prowadzone, oficjalną datą założenia profilu, historią zmian nazwy użytkownika oraz informacją o tym, skąd pochodzi aplikacja, np. z Google Play, App Store czy bezpośrednio z przeglądarki.

Kluczowe jest to, że X nie bazuje tu na opisie w bio, ale na sygnałach technicznych, takich jak adresy IP, region sklepu z aplikacjami i wzorce korzystania z konta. W zamyśle ma to utrudnić podszywanie się pod lokalnych użytkowników z zupełnie innych części świata oraz ułatwić wykrywanie kont, które wyglądają na organiczne, a w rzeczywistości są elementem farmy trolli czy kampanii wpływu.

Problem w tym, że już pierwsze godziny po starcie pokazały, jak bardzo te dane potrafią być chybione. Użytkownicy zaczęli masowo zgłaszać przypadki błędnej lokalizacji, często spowodowane przez dawne adresy IP, korzystanie z VPN-ów czy podróże.

Jednym z najbardziej widocznych przykładów było konto Hanka Greena, twórcy aplikacji Focus Friend – niedawno nagrodzonej przez Google Play tytułem aplikacji roku 2025 – które X oznaczył jako konto pochodzące z Japonii, mimo że sam Green jest amerykańskim twórcą i przedsiębiorcą stacjonującym w stanie Montana.

Skala błędów była na tyle duża, że platforma w pośpiechu wycofała część informacji, przyznając, że dane dla starszych profili nie są wystarczająco wiarygodne.

Pomijając błędy i zakładając poprawę, sama funkcja może szybko stać się nową warstwą weryfikacji. Zwykły użytkownik może łatwiej ocenić, czy konto głośno komentujące polską politykę jest według X z Polski, czy np. z innego kontynentu, a marketer czy agencja reklamowa mogą dodatkowo weryfikować, czy lokalny influencer faktycznie działa na danym rynku.

Dostępność i kontrowersje wokół nowej funkcji na platformie X

X zaczął udostępniać funkcję Informacje o tym koncie pod koniec listopada 2025 roku, najpierw wybranym użytkownikom, a następnie stopniowo rozszerza zasięg na kolejne rynki. Pierwsze relacje pochodziły głównie z USA, ale panel jest już widoczny także dla części użytkowników w Europie.

Nie wszystkie konta pokazują identyczny zestaw danych. Dzięki nowej funkcji powstała zauważalna różnorodność, co łatwo dostrzec na przykładzie polskich polityków. Na oficjalnym koncie Jarosława Kaczyńskiego widnieją takie informacje jak: Data dołączenia, Kraj konta, Zweryfikowano, Zmiana nazwy użytkownika, Połączono za pośrednictwem, natomiast u Donalda Tuska wyświetlane informacje to tylko: Data dołączenia i Zweryfikowano.

Równolegle funkcja wywołała polityczne trzęsienie ziemi. Media i internauci zaczęli zestawiać deklaracje głośnych kont z nowym panelem i odkryli, że część prominentnych influencerów, od lat przedstawiających się jako prawdziwi patrioci, według X nadaje z Nigerii, Tajlandii, Indii czy Europy Wschodniej.

Dodatkowo dyrektor ds. produktu Nikita Bier zaznacza, że dla osób mieszkających w krajach, w których wolność słowa jest karalna, istnieje przełącznik prywatności, który pozwoli wyświetlić tylko ich region.

In a couple hours, we'll be rolling out About This Account globally, allowing you to see the country or region where an account is based. This will be accessible by tapping the signup date on profiles.



This is an important first step to securing the integrity of the global town… pic.twitter.com/5d7cX21qGj — Nikita Bier (@nikitabier) November 22, 2025

Dla wielu to dowód na skalę zagranicznej ingerencji i biznesu opartego na podkręcaniu politycznej złości. Dla innych – zwłaszcza gdy dane są nieprecyzyjne – to zaproszenie do polowania na czarownice, w którym każde konto z nie tego kraju, co trzeba, staje się z automatu podejrzane.