Nowa funkcja X. Będzie wiadomo, kto jest ruskim trollem

X uruchamia nową funkcję, która jednym kliknięciem odsłania kulisy profilu. Teraz możesz sprawdzić, skąd jest konto, jak często zmieniało nazwę i jak powstało. Oficjalnie chodzi o walkę z botami i fałszywymi kontami. W praktyce to ruch, który może w równym stopniu uporządkować debatę, co dolać oliwy do ognia.
X wprowadza nową funkcję
Informacje o tym koncie to nowa karta, która pojawia się po kliknięciu daty Dołączył/a na profilu użytkownika – zarówno w aplikacji mobilnej, jak i w wersji webowej X.
Zamiast statycznej informacji o roku założenia konta, użytkownik widzi osobny ekran z dodatkowymi danymi: aktualnym krajem lub regionem, w którym konto jest prowadzone, oficjalną datą założenia profilu, historią zmian nazwy użytkownika oraz informacją o tym, skąd pochodzi aplikacja, np. z Google Play, App Store czy bezpośrednio z przeglądarki.
Kluczowe jest to, że X nie bazuje tu na opisie w bio, ale na sygnałach technicznych, takich jak adresy IP, region sklepu z aplikacjami i wzorce korzystania z konta. W zamyśle ma to utrudnić podszywanie się pod lokalnych użytkowników z zupełnie innych części świata oraz ułatwić wykrywanie kont, które wyglądają na organiczne, a w rzeczywistości są elementem farmy trolli czy kampanii wpływu.
Problem w tym, że już pierwsze godziny po starcie pokazały, jak bardzo te dane potrafią być chybione. Użytkownicy zaczęli masowo zgłaszać przypadki błędnej lokalizacji, często spowodowane przez dawne adresy IP, korzystanie z VPN-ów czy podróże.
Jednym z najbardziej widocznych przykładów było konto Hanka Greena, twórcy aplikacji Focus Friend – niedawno nagrodzonej przez Google Play tytułem aplikacji roku 2025 – które X oznaczył jako konto pochodzące z Japonii, mimo że sam Green jest amerykańskim twórcą i przedsiębiorcą stacjonującym w stanie Montana.
Skala błędów była na tyle duża, że platforma w pośpiechu wycofała część informacji, przyznając, że dane dla starszych profili nie są wystarczająco wiarygodne.
Pomijając błędy i zakładając poprawę, sama funkcja może szybko stać się nową warstwą weryfikacji. Zwykły użytkownik może łatwiej ocenić, czy konto głośno komentujące polską politykę jest według X z Polski, czy np. z innego kontynentu, a marketer czy agencja reklamowa mogą dodatkowo weryfikować, czy lokalny influencer faktycznie działa na danym rynku.
Dostępność i kontrowersje wokół nowej funkcji na platformie X
X zaczął udostępniać funkcję Informacje o tym koncie pod koniec listopada 2025 roku, najpierw wybranym użytkownikom, a następnie stopniowo rozszerza zasięg na kolejne rynki. Pierwsze relacje pochodziły głównie z USA, ale panel jest już widoczny także dla części użytkowników w Europie.
Nie wszystkie konta pokazują identyczny zestaw danych. Dzięki nowej funkcji powstała zauważalna różnorodność, co łatwo dostrzec na przykładzie polskich polityków. Na oficjalnym koncie Jarosława Kaczyńskiego widnieją takie informacje jak: Data dołączenia, Kraj konta, Zweryfikowano, Zmiana nazwy użytkownika, Połączono za pośrednictwem, natomiast u Donalda Tuska wyświetlane informacje to tylko: Data dołączenia i Zweryfikowano.
Równolegle funkcja wywołała polityczne trzęsienie ziemi. Media i internauci zaczęli zestawiać deklaracje głośnych kont z nowym panelem i odkryli, że część prominentnych influencerów, od lat przedstawiających się jako prawdziwi patrioci, według X nadaje z Nigerii, Tajlandii, Indii czy Europy Wschodniej.
Dodatkowo dyrektor ds. produktu Nikita Bier zaznacza, że dla osób mieszkających w krajach, w których wolność słowa jest karalna, istnieje przełącznik prywatności, który pozwoli wyświetlić tylko ich region.
Dla wielu to dowód na skalę zagranicznej ingerencji i biznesu opartego na podkręcaniu politycznej złości. Dla innych – zwłaszcza gdy dane są nieprecyzyjne – to zaproszenie do polowania na czarownice, w którym każde konto z nie tego kraju, co trzeba, staje się z automatu podejrzane.