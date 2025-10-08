Nie używaj baterii – mamy lepsze rozwiązanie. Oszczędzisz pieniądze i środowisko

Statystyki wskazują na to, że Polacy każdego roku zużywają blisko 250 milionów jednorazowych baterii, z czego zdecydowana większość to paluszki. Tymczasem wcale nie musi tak być. Baterie można bowiem zastąpić akumulatorami wielokrotnego użytku, a teraz jest doskonały moment na to, by wyposażyć się w ich zapas.

Lepsze niż zwykle baterie – z Panasonic Eneloop oszczędzisz pieniądze i środowisko

Do dzisiaj (8 października 2025 roku) trwają Wielkie Okazje Prime na Amazon.pl. Właśnie z tej okazji obniżone zostały także ceny produktów z rodziny Panasonic Eneloop. To niklowo-metalowo-wodorkowe akumulatory wielokrotnego użytku w formie popularnych paluszków typu AA lub AAA.

Dzięki nim możesz zatroszczyć się o środowisko. Raz, że zmniejszysz generowanie odpadów, bo zamiast wyrzucać, możesz ładować. Dwa – te akumulatorki są wstępnie naładowane przy użyciu energii słonecznej. Trzy – Panasonic zwraca też uwagę na takie detale, jak brak plastiku czy minimalna ilość papieru (i to z certyfikatem FSC) w opakowaniach.

Akumulatorki Panasonic w promocji na Amazon.pl

Decydując się na ich zakup właśnie dzisiaj, możesz także zaoszczędzić pieniądze. Ponownie: eliminując konieczność ciągłego kupowania nowych baterii. Jednak też dlatego, że poszczególne produkty z tej serii są dostępne w obniżonych cenach – nawet o 33%.

Właśnie o jedną trzecią tańszy jest zestaw 8 akumulatorków AAA – możesz go kupić za 51,56 złotych (zamiast 77,06 złotych). Każdy akumulatorek cechuje się pojemnością minimum 800 mAh, jest już naładowany i zachowuje trwałość nawet po przejściu 2100 cykli ładowania.

Panasonic Eneloop 8 x AAA (źródło: Amazon.pl)

Częściej zdarza Ci się korzystać z większych paluszków? W takim razie sprawdź zestaw 4 akumulatorków AA za ~45 złotych (zamiast 58,99 złotych). Ich pojemność wynosi 2000 mAh, trwałość również szacowana jest na 2100 ładowań, a w zestawie otrzymasz jeszcze etui.

Jeśli z kolei potrzebujesz różnych rozmiarów, to w sklepie Amazon.pl znajdziesz też zestaw akumulatorków AAA + 4 akumulatorków AA za ~92 złote (zamiast 102,21 złotych).

Jest też produkt dostępny w znacznie skromniejszej promocji, ale i tak warto o nim wspomnieć, bo jest godny zakupu nawet bez rabatu. To Eneloop Smart Charger BQ-CC17 za 83,50 złotych (zamiast 87,90 złotych) – zestaw czterech akumulatorków AA wraz z ładowarką ścienną mieszczącą również 4 akumulatorki (zarówno AA, jak i AAA). Świetna opcja!

Panasonic Eneloop Smart Charger BQ-CC17 (źródło: Amazon.pl)

Alternatywnie możesz postawić na ładowarkę Panasonic Eneloop SmartPlus Charger BQ-CC55 za 113,99 złotych (zamiast 124,99 złotych). Oferuje zdecydowanie szybsze ładowanie (w 1,5 godziny, a nie w 7), a do tego ma pasek LED-owy, który informuje o poziomie żywotności akumulatorków.

Potrzebujesz tylko Prime’a. A możesz go mieć za darmo

Na koniec zwrócę tylko uwagę, że Wielkie Okazje Prime działają w ten sposób, że z promocyjnych cen skorzystać mogą wyłącznie członkowie amazonowego programu. Jeśli chcesz, możesz dołączyć do Amazon Prime za darmo na 30 dni. Regularne opłaty wynoszą zaś 10,99 złotych na miesiąc lub 49 złotych rok.

W pakiecie otrzymujesz jeszcze szybkie i bezpłatne dostawy oraz dostęp do usług Amazon Prime Gaming i Amazon Prime Video – serwisu, który bardzo dobrze wypadł w naszym porównaniu platform VOD.

Artykuł zawiera linki afiliacyjne. Korzystając z nich, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc dodatkowych kosztów, za co serdecznie dziękujemy!