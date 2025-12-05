Netflix może przejąć dużą platformę VOD. Słychać już sprzeciw

Jedna z najpopularniejszych platform streamingowych na świecie wygrała walkę. Wygląda na to, że Netflix wkrótce może przygarnąć pod własne skrzydła dużą platformę VOD. Sytuacja nie podoba się amerykańskim urzędnikom.

To oferta Netfliksa najbardziej przekonała giganta medialnego

W czerwcu 2025 roku wspominaliśmy, że podział przedsiębiorstwa Warner Bros. Discovery jest już praktycznie pewny. Trzy miesiące później firma zdradziła, że WBD (wraz z m.in. TVN-em) może zostać sprzedany i przejść w ręce innego dużego przedsiębiorstwa, np. właściciela platformy Netflix. Jednocześnie spółka podkreśliła, że decyzja o podziale na jednostki „Streaming & Studios” oraz „Global Networks” nie została odwołana i najpewniej nastąpi do połowy 2026 roku.

Z uwagi na te działania TVN może (ale nie musi) wpaść pod skrzydła nowej spółki – w grę weszło kilka dużych przedsiębiorstw, a WBD otrzymało ofertę aż od trzech dużych grup medialnych. Na liście znalazły się podmioty takie, jak Comcast (właściciel NBC), konglomerat Sky i DreamWorks Animation oraz Netflix. Teraz już wiadomo, że ostatni z nich wygrał wojnę cenową, ale co będzie dalej?

Jak donosi TheWrap, przedsiębiorstwa będące stronami umowy mają prowadzić rozmowy. Według informatorów, WBD zdecydowało się wybrać Netfliksa po tym, jak gigant streamingu zaproponował 30 dolarów za akcję studia i aktywów stramingowych. Omawiana umowa ma objąć też opłatę w wysokości 5 miliardów dolarów za zerwanie umowy.

Warto wspomnieć, że Paramount zaproponował już wcześniej Warner Bros. Discovery trzy oferty – w tym jedną z ceną 24 dolarów za akcję. Każda z nich została jednak odrzucona. Co ważne, Paramount zabiegał o przejęcie obu części firmy (po podziale zaplanowanym na czerwiec 2026 roku), natomiast The Verge podkreśla, że Netflix koncentruje się na segmencie studyjnym. Wygląda więc na to, że przyszłość TVN-u nadal pozostaje pod znakiem zapytania.

Netflix wygrał wojnę, ale urzędnicy mogą pokrzyżować jego plany

Mimo iż rozmowy już się rozpoczęły, Departament Sprawiedliwości donosi o możliwych przeszkodach regulacyjnych. Planowana umowa ma podobno wielu przeciwników w gronie administracji Trumpa. Przedstawiciele amerykańskich władz twierdzą, że przejęcie części WBD może dać Netfliksowi zbyt dużą władzę na rynku streamingu.

Jak twierdzi NY Post, oferta miałaby także napotkać opór ze strony wydziału antymonopolowego Departamentu Sprawiedliwości. Urzędnicy z USA wyrażają też obawy, że przejęcie może dać Netfliksowi siłę ustalania cen w streamingu. Przy okazji warto przypomnieć, że Prezes grupy Warner Bros. Discovery, David Zaslav, we wrześniu 2025 roku stwierdził, iż według jego opinii HBO Max ma zdecydowanie zaniżone ceny.