Narzekasz Apple? To nie jego wina

Regularnie pojawiają się zarzuty, że produkty Apple w Polsce nie są tak samo funkcjonalne jak te, które można kupić choćby w Stanach Zjednoczonych. I chociaż może to być frustrujące, to nie jest to wina firmy z Cupertino.

Dlaczego iPhone’y nie oferują wszędzie takiej samej funkcjonalności?

Dość niedawno, w kontekście Apple Intelligence, wiele osób w Polsce głośno wyrażało swoje niezadowolenie z faktu, że firma z Cupertino każe płacić za swoje smartfony tyle samo co Amerykanom, podczas gdy iPhone’y w kraju nad Wisłą oferują mniejszą funkcjonalność. Z końcem marca 2025 roku Apple w końcu udostępniło Apple Intelligence w Europie, lecz język polski nadal nie jest obsługiwany.

Cierpliwość właścicieli sprzętu amerykańskiego giganta dalej jednak będzie wystawiana na próbę. Wiceprezes ds. prawnych Apple, Kyle Andeer, przyznał podczas warsztatów w Brukseli, na których byli obecni urzędnicy Unii Europejskiej oraz deweloperzy, że jego firma podjęła decyzję o opóźnieniu udostępnienia produktów i funkcji na terenie Wspólnoty, jakie zaanonsowano podczas WWDC 2025.

Jedną z funkcji, która nie będzie od razu dostępna, jest historia odwiedzonych miejsc w Apple Mapach, którą przyniesie iOS 26. Firma z Cupertino informuje, iż wciąż ustala, które funkcje mogą nie zostać wdrożone w Unii Europejskiej i szuka sposobów, aby udostępnić je użytkownikom możliwie jak najszybciej.

Amerykanie są bowiem zdania, że otworzenie ich ekosystemu dla innych producentów może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników. Co więcej, uważają, że wymóg dostosowania się do Aktu o rynkach cyfrowych już – jak powiedział Kyle Andeer – stworzył realne zagrożenia dla prywatności, bezpieczeństwa i ochrony użytkowników. Apple wini zatem Unię Europejską i jej przepisy za to, że nie może swobodnie wdrażać nowych funkcji na terenie Wspólnoty.

Są jednak też dobre wiadomości dla właścicieli sprzętu Apple

Bez żadnej zapowiedzi Google udostępniło aplikację Kalendarz na smartwatche Apple Watch. Jest to już czwarta platforma firmy z Mountain View, dostępna na zegarkach Apple, po Notatkach Keep, Mapach Google i YouTube Music.

Aplikacja Kalendarz Google na Apple Watch (źródło: 9to5Google)

Dzięki temu użytkownicy mogą z poziomu nadgarstka zobaczyć zapisane wydarzenia i zadania. Każde z nich jest oznaczone kolorem i zawiera kilka informacji, w tym tytuł i lokalizację. Nie ma natomiast możliwości tworzenia nowych na zegarku, a ponadto użytkownik musi wziąć do ręki iPhone’a, aby zobaczyć więcej szczegółów (podobnie jak w przypadku Wear OS).

Z kolei Bloomberg doniósł, że Apple rozważa wykorzystanie rozwiązań zapewnianych przez Anthropic i OpenAI w Siri, aby zwiększyć jej możliwości w zakresie sztucznej inteligencji. Amerykanie są bardzo zdeterminowani, gdyż wyraźnie zostają w tyle. Niedawno pojawiły się też informacje, że Apple chce przejąć Perplexity.