Na WhatsAppie jest za mało AI, więc będzie więcej

Odkąd Meta AI jest dostępna w Polsce, wiele osób zastanawia się, co to za fioletowe kółeczko na WhatsAppie. Pozwala ono uruchomić sztuczną inteligencję, która może pomóc użytkownikowi w wielu sytuacjach. Teraz do do możliwości AI w tym komunikatorze dodano kolejną funkcję.

Nowa funkcja AI w aplikacji WhatsApp pomoże się wysłowić

Nierzadko zdarza się, że ktoś wie, co chce powiedzieć, ale nie wie, jak to zrobić, aby rozmówca zrozumiał przekaz zgodnie z oczekiwaniami nadawcy. Czasami wystarczy zamknąć oczy i wziąć kilka głębokich oddechów, aby „odświeżyć głowę”, jednak nie zawsze to działa. Wówczas nowa funkcja AI w komunikatorze WhatsApp może się przydać.

Ogłoszono bowiem wdrożenie funkcji Writing Help (pol. pomoc w pisaniu – tłum. wł.), która pomoże stworzyć wiadomość i odpowiednio wyrazić się użytkownikowi. W tym celu wykorzysta sztuczną inteligencję oraz Private Processing, aby zapewnić 100% prywatność.

Funkcja Writing Help jest już dostępna (dla wybranych użytkowników) zarówno w rozmowach 1:1, jak i czatach grupowych. Aby z niej skorzystać, należy wpisać wiadomość jak zawsze, a następnie dotknąć najpierw ikonę po lewej stronie bloku na tekst i później ikonę ołówka.

Wówczas sztuczna inteligencja przeanalizuje wpisany tekst i zaproponuje różne propozycje, zachowujące sens. Użytkownik może zdecydować się na jedną z kilku sugestii, a także poprosić o przeformułowanie i wybrać styl, w jakim ma być utrzymana wiadomość.

Funkcja Writing Help (źródło: WhatsApp)

Nowa funkcja Writing Help jest na tę chwilę dostępna wyłącznie w języku angielskim dla użytkowników w Stanach Zjednoczonych i „kilku innych krajach”. Meta deklaruje, iż ma nadzieję dodać wsparcie dla innych języków i krajów jeszcze w 2025 roku.

Znikające wiadomości na WhatsAppie z nową opcją

Komunikator już teraz, także w Polsce, umożliwia ustawienie czasu, po którym wysłana wiadomość automatycznie zniknie. Aktualnie można ustawić, aby działo się to po 24 godzinach, 7 dniach, 30 dniach lub 90 dniach.

Aby dotrzeć do tego ustawienia, musicie najpierw dotknąć trzy kropki w prawym górnym rogu na ekranie głównym aplikacji, następnie wybrać Ustawienia, później Prywatność i na końcu Domyślny czas wiadomości pod napisem Znikające wiadomości.

W kodzie WhatsAppa odnaleziono jednak nowe opcje, dzięki którym wysłana wiadomość może zniknąć automatycznie po godzinie lub 12 godzinach. Na tę chwilę nie wiadomo, kiedy zmiana ta trafi do dostępnego dla wszystkich osób wydania aplikacji, jeśli w ogóle tak się stanie.