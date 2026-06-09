Powstanie Multiportal PL i krajowa baza danych o komunikacji zbiorowej

Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) zapowiedziało, że we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji powstanie Multiportal PL. Z kolei razem z Ministerstwem Infrastruktury stworzona zostanie krajowa baza danych o komunikacji zbiorowej.

Powstanie nowy Multiportal PL za ponad 165 milionów złotych

Centrum Projektów Polska Cyfrowa podpisało porozumienie z Ministerstwem Cyfryzacji, czego efektem ma być stworzenie nowej platformy. Według deklaracji, Multiportal PL poprawi relacje obywateli z administracją. Środki na ten cel będą pochodziły z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy. Wartość projektu to ponad 165,6 miliona złotych.

Dziś głównym źródłem informacji o administracji publicznej jest portal gov.pl (w tej domenie funkcjonuje m.in. mobywatel.gov.pl). Jak twierdzi CPPC, choć cieszy się on dużą popularnością, gdyż korzysta z niego blisko 30 milionów użytkowników, to oparty jest na przestarzałych rozwiązaniach, które są ciężkie do rozwoju i utrzymania. Multiportal PL ma być nowoczesną, jednolitą i prostą w obsłudze odpowiedzią na oczekiwania obywateli Polski.

CPPC zapowiada, że nowy Multiportal PL zaoferuje centralną bazę serwisów administracji, która obejmie główny portal rządowy i tysiące stron poszczególnych podmiotów publicznych: ministerstw, urzędów centralnych i jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto będzie on służył do przesyłania informacji pomiędzy innymi usługami publicznymi i zewnętrznymi rejestrami.

Według deklaracji nowy Multiportal PL zapewni najbardziej aktualne i przede wszystkim wiarygodne informacje, które będzie można wyszukać szybko i intuicyjnie. Ma być on dostępny dla:

Ministerstwa Cyfryzacji jako głównego inicjatora, koordynatora procesu publikacji treści i podmiotu, który nadaje ostateczny kształt portalowi,

2523 podmiotów publicznych administracji rządowej, w tym 33 urzędów centralnych i ministerstw oraz 16 urzędów wojewódzkich,

2809 podmiotów publicznych: 2479 gmin, 314 powiatów, 16 województw,

6000 urzędników odpowiedzialnych za realizację usług cyfrowych i zarządzanie treścią na stronach WWW administracji,

obywateli i mieszkańców Polski,

kilkuset dostawców rozwiązań technicznych w ramach projektu.

Powstanie też krajowa baza danych o komunikacji zbiorowej

Centrum Projektów Polska Cyfrowa podpisało również porozumienie z Ministerstwem Infrastruktury – dzięki współpracy powstanie krajowa baza danych o komunikacji zbiorowej. Środki na ten projekt – w kwocie 36,3 miliona złotych – także będą pochodziły z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy. Partnerem technicznym tego przedsięwzięcia ma być NASK Państwowy Instytut Badawczy.

Krajowa baza danych o komunikacji zbiorowej ma gromadzić rozkłady jazdy z całej Polski. Jej zasoby będą dostępne dla każdej firmy i instytucji w ramach Krajowego Punktu Dostępu do Danych o podróżach multimodalnych (KPD MMTIS) i możliwe do wykorzystania do budowy i aktualizacji narzędzi do planowania podróży, rozkładów jazdy online czy aplikacji nawigacyjnych.

Początkowo, w 2026 roku, krajowa baza danych o komunikacji zbiorowej ma zawierać bazę przystanków i dworców. W 2027 roku pojawią się w niej rozkłady jazdy, a w 2028 roku dane w czasie rzeczywistymi, czyli np. informacje o opóźnieniach. Rok później, w 2029 roku, w nowym systemie mają znajdować się informacje o 2700 rozkładach jazdy z 85 tysięcy przystanków i dworców.