Możesz tchnąć nowego ducha w swojego Xiaomi. Wystarczy kilka kliknięć

Właściciele wybranych smartfonów Xiaomi mogą tchnąć w nie nowego ducha. Producent zaprasza do zainstalowania najnowszej wersji oprogramowania. Wystarczy kilka kliknięć.

Właściciele (wybranych) smartfonów Xiaomi mogą przedpremierowo przetestować najnowsze oprogramowanie

Chiński producent nie kazał długo czekać na swoją kolej posiadaczom jego urządzeń, którzy nie mieszkają w Chinach. Firma ogłosiła bowiem globalny nabór chętnych do przetestowania przedpremierowo nowego interfejsu HyperOS 3, który został oficjalnie zaprezentowany 28 sierpnia 2025 roku.

Aby dołączyć do grona testerów, należy uruchomić aplikację Xiaomi Community (dostępna do pobrania w sklepie Google Play), a następnie przejść do zakładki ME i później wybrać Beta Testing.

🚀 Explore what’s next before anyone else！

Join the Beta Testing Program in Xiaomi Community to get early OTA access and share your feedback with us.

💡How to apply: Xiaomi Community–>ME–>Beta Testing

#XiaomiHyperOS #Xiaomi #BetaTesting pic.twitter.com/sDhSGPmPOZ — Xiaomi HyperOS (@XiaomiHyperOS_) September 10, 2025

Na tę chwilę HyperOS 3 testować mogą posiadacze:

Od 17 września 2025 roku beta HyperOS 3 będzie dostępna również dla właścicieli:

30 września 2025 roku Xiaomi doda kolejne urządzenia do listy modeli, których właściciele będą mogli przetestować HyperOS 3 przed oficjalnym udostępnieniem. Globalna premiera nowego oprogramowania spodziewana jest razem z prezentacją smartfonów Xiaomi 15T i Xiaomi 15T Pro dnia 24 września 2025 roku.

Pamiętajcie jednak, że wersja beta może zawierać błędy, dlatego przed jej zainstalowaniem zaleca się zrobienie kopii zapasowej danych z urządzenia. Najlepiej to też zrobić na sprzęcie, który nie jest Waszym daily driverem.

HyperOS 3 tchnie w Twój smartfon nowego ducha

W najnowszej wersji oprogramowania Xiaomi przyspieszyło uruchamianie aplikacji i działanie grafiki przy jednoczesnym zmniejszeniu poboru prądu. Producent podaje, że cały system składa się z ponad 100 animacji scen, które zostały w pełni i płynnie ulepszone, aby użytkownik nie miał wrażenia „szarpania” i „klatkowania”.

HyperOS 3 przynosi też Super Island, czyli rozwiązanie podobne do Dynamicznej Wyspy w iPhone’ach, zawierające przydatne informacje w minimalistycznej formie – na przykład na temat ładowania akumulatora, poziomu baterii w słuchawkach TWS czy lotu albo zamówionego transportu, a także wskazówki nawigacji bądź elementy sterujące odtwarzacza muzyki.

HyperOS 3 pozwala też ustawić na ekranie blokady ruchome zdjęcie/krótkie wideo oraz dostosować układ elementów w Galerii. Można również wyświetlać ekran smartfona na iPadzie i korzystać z aplikacji, zainstalowanych na telefonie i korzystać z nich w oknach.

HyperOS 3 (źródło: Xiaomi)

Nowe oprogramowanie zapewnia również wyższy poziom bezpieczeństwa m.in. dzięki szyfrowaniu kwantowemu.