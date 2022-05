Tej Motoroli nie ma jeszcze w Polsce, a już wiem, ile za nią zapłacisz

Motorola moto g82 5G jeszcze nie zadebiutowała oficjalnie, ale wiemy już, że trafi do sprzedaży w Polsce. Nawet więcej – dowiedzieliśmy się, ile będzie kosztowała! Jednocześnie okazuje się, że do Polski zmierza jeszcze jeden, tańszy model z serii moto e.

Tyle będą kosztowały w Polsce nowe smartfony marki Motorola

Już wkrótce na sklepowych półkach pojawią się nowe modele Motorola moto g82 5G i moto e32s. Ten ostatni zapewne będzie bardzo podobny do zaprezentowanego oficjalnie w tym tygodniu smartfona Motorola moto e32, który we Francji kosztuje równowartość ~700 złotych.

moto e32 (źródło: Motorola)

Jak wskazuje cena, jest to budżetowa konstrukcja. Jej najmocniejszą stroną jest akumulator o pojemności 5000 mAh, który można ładować z mocą do 18 W (w zestawie znajduje się jednak zasilacz 10 W), a także wyświetlacz o przekątnej 6,5 cala, aczkolwiek jednocześnie rozdzielczości tylko HD+. Ponadto Motorola moto e32 ma m.in. procesor UNISOC T606 wraz z 4 GB RAM i 64 GB pamięci wbudowanej (+ microSD do 1 TB) oraz trzy aparaty na panelu tylnym: 16 Mpix z PDAF + 2 Mpix + 2 Mpix. Smartfon może się też pochwalić certyfikatem IP52.

Motorola moto e32s pojawiła się w cenniku sieci Plus, która ujawniła, że urządzenie w wersji z 3 GB RAM i 32 GB pamięci wbudowanej będzie kosztowało 730 złotych brutto (593,50 złotych netto). Można się zatem spodziewać, że rekomendowana cena detaliczna zostanie ustalona na 699 złotych lub 749 złotych.

Jednocześnie, wraz z moto e32s (3 GB/32 GB) w najnowszym cenniku Plusa pojawiła się niezaprezentowana jeszcze oficjalnie Motorola moto g82 5G. Operator podaje, że smartfon w konfiguracji z 6 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej będzie kosztował 1630 złotych brutto (1325,20 złotych netto). Sugerowana cena detaliczna powinna więc wynosić od 1599 do maksymalnie 1649 złotych.

Motorola moto g82 5G będzie kusiła nie tylko atrakcyjną ceną, ale też przede wszystkim aparatem o rozdzielczości 50 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu. Obok niego znajdą się jeszcze 8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym i 2 Mpix do zdjęć makro, a na przodzie 16 Mpix. Ten ostatni zostanie umieszczony w 6,55-calowym ekranie pOLED z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością do 120 Hz.

moto g82 5G (źródło: 91mobiles)

Motorola moto g82 5G ma mieć na pokładzie również procesor Qualcomm Snapdragon 695 2,2 GHz ze zintegrowanym modemem 5G i akumulator o pojemności 5000 mAh, który użytkownik naładuje przewodowo z mocą nawet 33 W (przez port USB-C). Ponadto smartfon odda do dyspozycji swoim właścicielom także czytnik linii papilarnych (w klawiszu na bocznej krawędzi) i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Jego obudowa też ma mieć certyfikat IP52.