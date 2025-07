Kiedy pierwsza beta iOS 26? Padła konkretna data

Najnowszą wersję systemu dla iPhone’ów – iOS 26 – Apple oficjalnie zaprezentowało podczas WWDC 2025 dnia 9 czerwca 2025 roku. Według informacji, przekazanych przez wiarygodne źródło, pierwsza publiczna beta zostanie udostępniona już za kilka dni.

Kiedy Apple udostępni pierwszą, publiczną wersję beta iOS 26? Padła konkretna data

Deweloperzy mogą testować najnowsze wersje systemów Apple już od kilku tygodni. Osoby, które nie są programistami, teoretycznie też (wystarczy zarejestrować się w Apple Developer Program poprzez stronę developer.apple.com/programs), jednakże wczesne wydania niedostępnych jeszcze oficjalnie platform bywają „kapryśne” i nie są przeznaczone dla „regularnych użytkowników”, przynajmniej w założeniach.

Już za kilka dni Apple ma jednak udostępnić pierwszą, publiczną betę iOS 26. Według informacji, przekazanych przez Marka Gurmana z Bloomberga, który jest wysoce wiarygodnym źródłem, specjalizującym się w ujawnianiu planów firmy z Cupertino, pierwsza publiczna beta iOS 26 zostanie udostępniona w przyszłą środę, 23 lipca 2025 roku, lub w okolicach tej daty.

Wówczas Apple ma wydać nie tylko pierwszą publiczną betę iOS 26, ale też analogiczne wydania systemów:

iPadOS 26,

watchOS 26,

macOS Tahoe

oraz tvOS 26,

a także najnowsze wersje oprogramowania dla głośników HomePod i słuchawek AirPods. Apple natomiast nie planuje udostępnić publicznej wersji beta systemu visionOS 26.

Jak zapisać się na beta testy iOS, iPadOS, watchOS, macOS i tvOS?

Aby wziąć udział w beta testach nowych wersji systemów firmy z Cupertino, należy zapisać się do programu Apple Beta Software Program. Można to zrobić na stronie beta.apple.com – wymagane jest zalogowanie się do konta Apple/iCloud. Przed pobraniem i zainstalowaniem wydań z kanału beta, zalecane jest wykonanie kopii zapasowej danych, zgromadzonych na urządzeniu.

Każdy użytkownik może w dowolnym momencie wyrejestrować się z programu beta testów – instrukcję dla różnych urządzeń można znaleźć na stronie beta.apple.com/pl/unenroll-your-devices.

Google Chrome bez dalszego wsparcia na wybranych komputerach Mac

Będąc w temacie oprogramowania dla urządzeń Apple, warto przy okazji wspomnieć, iż Google ogłosiło, że przeglądarka Google Chrome 138 będzie ostatnią wersją z zapewnionym wsparciem dla systemu macOS Big Sur (11).

Przeglądarka Google Chrome pozostanie funkcjonalna na urządzeniach z tym systemem operacyjnym, lecz nie otrzyma już żadnych aktualizacji, nowych funkcji i poprawek zabezpieczeń. Począwszy od wersji 139, minimalnym wymaganiem ma być system macOS Monterey (12).