Jest już oficjalna data globalnej premiery OnePlus 12

OnePlus 12 oficjalnie zadebiutował w miniony wtorek i na tę chwilę jest dostępny wyłącznie w Chinach, jednak już niedługo się to zmieni. Producent podał bowiem oficjalną datę premiery tego smartfona poza jego ojczyzną.

OnePlus 12 to flagowiec z krwi i kości

Choć OnePlus przestał nazywać swoje topowe modele „zabójcami flagowców”, to wciąż podnosi poprzeczkę, starając się zadowolić jeszcze bardziej wymagających użytkowników. Najnowszy OnePlus 12 jak najbardziej ma szansę to zrobić w wielu aspektach. Po pierwsze, oferuje wysoką wydajność dzięki procesorowi Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, kościom RAM LPDDR5X (do 24 GB) i flash typu UFS 4.0 (do 1 TB) oraz potężnemu systemowi chłodzenia z komorą parową o powierzchni 9140mm² (łączna powierzchnia rozpraszania ciepła to zaś 38547 mm²).

źródło: OnePlus

Smartfon może się pochwalić również wyświetlaczem 3D AMOLED o prawdziwie flagowych parametrach, wśród których można wymienić m.in. szczytową, lokalną jasność na poziomie aż 4500 nitów (globalna szczytowa to 1600 nitów) i rozdzielczość 3168×1440 pikseli (510 ppi) oraz obsługę 1,07 mld kolorów, 100% DCI-P3, Dolby Vision, HDR10+ i HDR Vivid. Ponadto ekran ma przekątną 6,82 cala, funkcję odświeżania obrazu z częstotliwością od 1 do 120 Hz i wysoką częstotliwość ściemniania PWM (2160 Hz). Wisienką na torcie jest ocena A+ od DisplayMate i szkło Corning Gorilla Glass Victus 2.

Po drugiej stronie smartfona znajduje się równie imponujący zestaw trzech aparatów:

główny 50 Mpix z sensorem LYT-808 (1/1,4″), przysłoną f/1.6, odpowiednikiem ogniskowej 23 mm i optyczną stabilizacją obrazu,

teleobiektyw 64 Mpix (1/2″) z f/2.6, odpowiednikiem ogniskowej 70 mm, optyczną stabilizacją obrazu, 3x zoomem optycznym i 120x zoomem cyfrowym,

48 Mpix (1/2″) z f/2.2, odpowiednikiem ogniskowej 14 mm i obiektywem ultraszerokokątnym o kącie widzenia 114° (można nim też robić zdjęcia makro z odległości 3,5 cm).

OnePlus 12 (fot. producenta)

Ponadto smartfon oferuje aparat 32 Mpix (f/2.4) na przodzie, WiFi 7, Bluetooth 5.4, NFC, głośniki stereo z Dolby Atmos, ekranowy czytnik linii papilarnych, USB-C (USB 3.2 Gen 1), dual SIM (2x nano SIM) oraz akumulator ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 100 W, indukcyjnego 50 W i indukcyjnego zwrotnego 10 W.

Kiedy globalna premiera OnePlus 12?

Na polskiej stronie producenta widnieje już zapowiedź dostępności OnePlus 12 w Polsce, lecz nie podano daty polskiej premiery. Przedstawicielstwo marki w Belgii zdradziło jednak, że globalna premiera najnowszego flagowca zaplanowana jest na 23 stycznia 2023 roku.

Można spodziewać się, że tego dnia smartfon zadebiutuje również w Polsce – jeżeli jesteście nim zainteresowani, zapiszcie sobie tę datę w kalendarzu i koniecznie wejdźcie na Tabletowo, gdyż z pewnością znajdziecie na naszej stronie informacje na temat jego ceny i dostępności w kraju nad Wisłą.

Ceny w Europie na razie nie są znane, ale prawdopodobnie powinniśmy spodziewać się kwot oscylujących wokół 5000 złotych. Jeśli będzie taniej, OnePlus nas (pozytywnie) zaskoczy.