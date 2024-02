Honor Magic 6 Pro debiutuje w Europie. Ile kosztuje?

Jeśli czytając tytuł tego artykułu macie deja vu, to spokojnie, nie tylko Wy. Mimo że Honor swojego nowego flagowca Magic 6 Pro po raz pierwszy pokazał światu podczas chińskiej premiery w styczniu, to premiera europejska miała miejsce właśnie dzisiaj w Barcelonie. Przy jej okazji poznaliśmy też cenę urządzenia na Starym Kontynencie.

Specyfikacja to prawdziwy top

Patrząc na specyfikację od razu wiadomo, że Magic 6 Pro to prawdziwy flagowiec z krwi i kości. Sercem urządzenia jest topowy procesor Snapdragon 8 Gen 3, kooperujący z 12 GB RAM LPDDR5X i 512 GB pamięci wewnętrznej UFS 4.0. Ma być to jedyny wariant dostępny w Europie.

Front wypełnia zakrzywiony ekran OLED LTPO o przekątnej 6,8 cala, trochę nietypowej rozdzielczości 2800 x 1280 pikseli (zatem pomiędzy FHD i QHD) i częstotliwość odświeżania na poziomie 120 Hz. Jednak najważniejsze, czym chwali się tutaj producent, to jasność. W szczycie wynosi ona aż do 5000 nitów, zaś typowo 1600 nitów.

Kolejnym kluczowym elementem specyfikacji tego modelu jest aparat, który – według DxOMark – jest aktualnie numerem jeden. Falcon Camera System (bo tak został on nazwany) składa się z trzech obiektywów. Główny to matryca o wielkości 1/1.3” i rozdzielczości 50 Mpix ze zmienną przesłoną w zakresie f/1.4 – 2.0. Nie zabrakło laserowego AF i optycznej stabilizacji. Tuż obok umieszczono ultraszeroki kąt 50 Mpix z polem widzenia 120 stopni oraz autofocusem, umożliwiającym robienie zdjęć makro z odległości do 2,5 cm.

fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl

Wisienką na torcie jest teleobiektyw z 2,5-krotnym zbliżeniem optycznym. O ile ta wartość może wydawać się nie aż tak wysoka, to rozdzielczość matrycy wynosi aż 180 Mpix, co może zdecydowanie pozytywnie wpłynąć na jakość przybliżenia. Maksymalny zoom cyfrowy to 100x, nie zabrakło tu także OIS, a wielkość samego sensora wynosi 1/1.49”.

Całość zasila akumulator o pojemności 5600 mAh, wykonany w technologii węglowo-krzemowej i warto zaznaczyć, że jest to jeden z pierwszych smartfonów na rynku z tym typem ogniwa. Zaimplementowano także autorską technologię szybkiego ładowania przewodowego 80 W oraz indukcyjnego 66 W.

Nad wszystkim czuwa system Android 14 z nakładką MagicOS 8.0. Honor nie omieszkał pochwalić się zaimplementowaniem sporej ilości funkcji związanych ze sztuczną inteligencją oraz integracją ekosystemową między laptopami i smartfonami Honora.

9 Ocena

Honor Magic 6 Pro już w moich rękach

Poza gwiazdą programu, czyli modelem Magic 6 Pro, Honor wprowadził na europejski rynek składanego Magic V2 RSR Porsche Design oraz laptop MagicBook Pro 16. Na nich jednak skupimy się innym razem.

Honor Magic 6 Pro debiutuje na rynku europejskim w cenie 1299 euro, czyli około 5600 złotych. Niestety, oficjalnej polskiej wyceny jeszcze nie poznaliśmy, tak samo jak konkretnej daty startu sprzedaży w Polsce. Wstępnie mowa jest o pierwszej połowie kwietnia.

Honor Magic6 Pro (fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

Telefon gości w moich rękach już od kilku dni i, choć bardzo chciałbym podzielić się z Wami pierwszymi wrażeniami na jego temat, to… niestety nie mogę tego zrobić, z uwagi na obowiązujące embargo. Wybaczcie.

Mogę jednak pokazać Wam jak wygląda i powiedzieć, że zdecydowanie warto czekać na jego pełną recenzję! ;)