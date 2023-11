Nie zdziw się włączając nawigację w Google Maps. Pojawiły się nowe kolory

Użytkownicy Google Maps zaczęli zgłaszać, że w widoku nawigacji pojawiły się nowe kolory. Trudno stwierdzić, czy faktycznie jest to zmiana na plus, ale jedno jest pewne: trzeba będzie się do niej przyzwyczaić.

Powolny, podzielony na etapy proces wprowadzania zmian

Na początku września w Mapach Google zaczęły być wdrażane nowe kolory. Jak już przyzwyczaiła nas firma z Mountain View, proces został podzielony na etapy: niektórzy użytkownicy już wówczas otrzymali odświeżony wygląd, inni musieli poczekać dłużej, a wciąż są jeszcze osoby, które mają poprzedni zestaw barw.

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku widoku nawigacji, w którym też zostały wprowadzone nowe kolory. One również pojawiły się na początku września, ale u jeszcze mniejszej liczby użytkowników. Dotyczy to szczególnie aplikacji mobilnych – można było odnieść wrażenie, że udostępnianie zmian jest naprawdę mocno ograniczone.

Co ciekawe, niektórzy zyskali nową paletę barw w Google Maps na desktopie, ale na smartfonie już nie, mimo iż byli zalogowani na dwóch urządzeniach na to samo konto. Z kolei u innych pojawiły się nowe kolory w podstawowym widoku map, ale już nie w uruchomionej nawigacji. Teraz zaczyna się to jednak zmieniać: nowe kolory widoczne w każdym miejscu zgłasza coraz więcej użytkowników.

Nowe kolory w nawigacji Google Maps

W przypadku nawigacji w oczy rzuca się przede wszystkim nowy kolor wyznaczonej trasy, który teraz jest granatowy. Natomiast opcjonalne trasy oznaczone są kolorem jasnoniebieskim zamiast dotychczasowego szarego. Dodatkowo baner umieszczony na górze, na którym wyświetlają się podstawowe informacje o zbliżających się zmianach kierunku jazdy, ma teraz zauważalnie ciemniejszy odcień zielonego. Nowe kolory dotyczą też samych map, które prezentują się identycznie, jak w odświeżonym, podstawowym widoku, gdy nie mamy wybranego żadnego celu w nawigacji.

(fot. Katarzyna Pura, Tabletowo.pl)

Niestety, nadal nie doczekaliśmy się wdrożenia u wszystkich użytkowników Google Maps. Co prawda coraz więcej osób widzi nowe kolory, aczkolwiek wciąż nie są one dostępne u każdego. Pozostaje uzbroić się w cierpliwość, bowiem zmiany włączane są po stronie serwera, więc nie wystarczy zainstalować najnowszej aktualizacji aplikacji.

Jeśli nadal macie poprzedni schemat kolorów, to pozostaje tylko czekanie. Oczywiście warto pobrać najnowszą wersję aplikacji Google Maps – z Google Play (Android) lub App Store (iOS). Nie gwarantuje ona włączenia nowych kolorów, ale zawiera poprawki i różne udoskonalenia, a także może eliminować ewentualne błędy.

Przy okazji, muszę ponarzekać na jedną z ostatnich nowości, czyli funkcję pokazującą obowiązujące ograniczenia prędkości. Niestety, w Google Maps wymaga ona poprawy. Nie dość, że ograniczenia nie zawsze są wyświetlane, co dotyczy też popularnych dróg, to jeszcze wskazania potrafią być błędne. Obecnie funkcję można uznać tylko za ciekawostkę, a jeśli oczekujecie lepszego rozwiązania, to warto sięgnąć po nawigację Waze.