Płyta główna gotowa na przyszłość. To właśnie Gigabyte Z860 Aorus Elite WiFi 7 Ice

Płyta główna Gigabyte Z860 Aorus Elite WiFi 7 Ice przykuwa wzrok swoim nietuzinkowym designem, a w szczególności bielą, wyróżniającą ten model na tle nudnych, czarnych, jakich wiele. Ważniejsza od wyglądu jest jednak specyfikacja, a ta nie pozostawia już żadnych złudzeń, co do tego, że mówimy tu o nowoczesnym, gotowym na przyszłość komponencie. Zresztą, zostawmy te ogólniki, bo konkrety brzmią równie dobrze!

Gigabyte Z860 Aorus Elite WiFi 7 Ice – płyta główna do szybkiego internetu

Szybkie połączenie z internetem to dziś absolutna podstawa, a Gigabyte Z860 Aorus Elite WiFi 7 Ice to płyta główna, która została zaprojektowana właśnie pod tym kątem. Zwolennicy łączności przewodowej mogą skorzystać z nieprzeciętnie szybkiego, bo 2,5-gigabitowego złącza Ethernet LAN, aby mieć pewność, że połączenie będzie szybkie i stabilne. Na tych zaś, którzy cenią sobie komfort działania bez kabli, czeka coś ekstra.

Nowy model firmy Gigabyte ma mianowicie wbudowany modem Wi-Fi 7, pozwalając na korzystanie z najnowszego (dopiero zyskującego popularność) standardu łączności bezprzewodowej. W zależności od sytuacji pozwala on na nawiązywanie połączenia w paśmie 2,4 GHz, 5 GHz lub 6 GHz, uzyskując nawet pięciokrotnie wyższą prędkość niż w przypadku Wi-Fi 6E i przeszło 13 razy wyższą niż w Wi-Fi 5.

Wi-Fi 7 zdecydowanie lepiej od swoich poprzedników radzi sobie także w gęsto obsianym urządzeniami środowisku, co czyni z tego standardu idealny wybór dla osób, które oczekują bezkompromisowej szybkości i stabilności. Wciąż nie jest on jednak zbyt szeroko dostępny – stąd stwierdzenie o gotowości na przyszłość. Pewnego dnia ta technologia przyszłości stanie się standardem, a Ty już wtedy możesz mieć wszystko, czego potrzeba.

Warto podkreślić, że w celu umożliwienia czerpania pełnych korzyści ze standardu Wi-Fi 7 firma Gigabyte dorzuca do zestawu z płytą główną zewnętrzną antenę. Pozwala ona na uzyskanie stabilnego połączenia bezprzewodowego o bardzo wysokich prędkościach.

Specyfikacja Gigabyte Z860 Aorus Elite WiFi 7 Ice zawiera więcej atutów

O tym, że jest to płyta główna gotowa na przyszłość, świadczy również fakt, że obsługuje technologie i komponenty, które jeszcze przez wiele lat nie będą przestarzałe. Przykłady? Proszę bardzo.

Przede wszystkim wykorzystuje podstawkę LGA 1851, dzięki czemu jest kompatybilna z najnowszymi procesorami Intel Core Ultra 2. generacji. Poza tym obsługuje także szybką, dwukanałową pamięć DDR5 o szybkości sięgającej 9200 MT/s i jest w stanie pomieścić jej całkiem sporo, bo do dyspozycji użytkownika oddaje aż cztery takie sloty. Jako że każdy radzi sobie z maksymalnie 64 GB, łącznie możesz skonfigurować zestaw mający nawet 256 GB RAM! Niezwykle istotna jest w tym kontekście autorska technologia Gigabyte D5 Bionic Corsa, która wykorzystuje sztuczną inteligencję, aby optymalizować działanie pamięci operacyjnej i wyciskać z niej tak dużo, jak to tylko możliwe.

Do tego dochodzą jeszcze trzy gniazda M.2 (jedno w wersji PCIe 5.0 x16 i dwa PCIe 4.0 x4) oraz cztery złącza SATA (o przepustowości 6 Gb/s). Masz więc możliwość zapewnienia sobie olbrzymiej ilości miejsca na pliki, a równocześnie zyskujesz w tym kontekście niemałą swobodę.

Pozostając w temacie łączności warto zajrzeć na tylny panel, gdzie czeka całkiem pokaźny zestaw gniazd. Mamy tu na przykład aż 11 (!) gniazd USB: jedno symetryczne USB 4 typu C (z DP-Alt), dwa w standardzie USB 3.2 Gen 2, cztery USB 3.2 Gen 1 oraz kolejne cztery USB 2.0. Następnie: pełnowymiarowe porty HDMI 2.1 i DisplayPort 2.1 do podłączenia monitora, złącza mini jack na potrzeby głośników i mikrofonu oraz wspomniane już wcześniej gniazda sieciowe.

Ice w nazwie nie wzięło się znikąd, czyli słów parę o chłodzeniu

Firma Gigabyte zaprojektowała tę płytę w taki sposób, by zapewniała stabilne działanie i by nie dochodziło do przegrzewania się komponentów. Stąd oparta na technologii DrMOS sekcja zasilania 14+1+2 czy obecność radiatorów na kluczowych podzespołach (w tym na złączach M.2). Nie zabrakło ponadto dużego pada termicznego o wysokiej przewodności cieplnej (5 W/mK).

Z kolei technologia RL-ILM (Reduced Load-Independent Loading Mechanism) jest w stanie skutecznie obniżać temperaturę o 4 stopnie Celsjusza, co docenić mogą przede wszystkim overclockerzy, starający się wycisnąć ze swojego zestawu, ile tylko się da. Dopełnieniem całości jest natomiast system Smart Fan 6, umożliwiający przejęcie pełnej kontroli nad wentylatorami wewnątrz obudowy… lub oddelegowanie tego zadania płycie głównej.

Co poza tym oferuje płyta główna Gigabyte Z860 Aorus Elite WiFi 7 Ice? Ano między innymi kartę dźwiękową Realtek z obsługą 7.1-kanałowych systemów głośnikowych, bezprzewodową łączność Bluetooth 5.4, pakiet czujników do monitoringu sprzętowego oraz zestaw rozwiązań ułatwiających samodzielne składanie, konfigurowanie i ulepszanie komputera.

Solidna konstrukcja, wykonana z wysokiej klasy materiałów, jest przysłowiową wisienką na torcie.

