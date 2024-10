Nowy plan Empik Go. Będzie taniej, ale z ograniczeniami

Empik Go właśnie poszerzyło swoją ofertę o nowy plan abonamentowy, który ma na celu przyciągnąć osoby szukające tańszych rozwiązań. Nowy plan, nazwany Go Smart, będzie dostępny w niższej cenie niż pozostałe, co czyni go bardziej atrakcyjną opcją. Tańsza subskrypcja będzie wiązała się jednak z pewnymi ograniczeniami, które mogą nie spełnić oczekiwań wszystkich użytkowników.

Empik Go Smart – co oferuje?

Go Smart to najnowsza propozycja w portfolio Empik Go, skierowana do osób, które preferują korzystanie z cyfrowych treści na jednym urządzeniu. Abonament ten oferuje nielimitowany dostęp do e-booków, audiobooków i podcastów, ale z ograniczeniem do jednego urządzenia oraz czytnika Kindle. Jest to idealna opcja dla osób, które preferują korzystać z usług tylko na smartfonie, tablecie lub dedykowanym czytniku bez potrzeby dzielenia się subskrypcją z innymi użytkownikami. W Go Smart użytkownik ma pełen dostęp do katalogu Empik Go za niższą cenę.

Plan został stworzony w odpowiedzi na wyniki badań przeprowadzonych przez Empik Go, które wskazują, że ponad połowa użytkowników korzysta z oferty subskrypcyjnej tylko na jednym urządzeniu. Nowy abonament ma być odpowiedzią na potrzeby tej grupy, oferując pełną swobodę w korzystaniu z treści przy zachowaniu niższej ceny​.

źródło: Empik

Jak nowy plan wypada na tle innych ofert?

Obecnie w Empik Go dostępne są trzy różne plany abonamentowe. Go Standard, który kosztuje 24,99 złotych miesięcznie, jest przeznaczony dla osób, które mają mniej czasu na czytanie i słuchanie. W ramach tego planu użytkownicy mogą wybrać do trzech tytułów miesięcznie z pełnej oferty e-booków i audiobooków oraz mają nieograniczony dostęp do podcastów.

Najdroższy abonament, Go Max, za 49,99 złotych miesięcznie oferuje pełen dostęp do wszystkich treści Empik Go i możliwość korzystania z niego na dwóch urządzeniach oraz na czytniku Kindle. Plan ten jest szczególnie rekomendowany dla rodzin, które chcą dzielić się dostępem do subskrypcji.

Go Max daje największą elastyczność i pozwala na równoczesne korzystanie z aplikacji na różnych urządzeniach, co może być istotnym atutem w porównaniu do Go Smart.