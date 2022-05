Twój dotychczasowy dysk PCIe może nie być kompatybilny z platformą AM5

Dyski SSD PCIe ze złączem M.2 stały się w dzisiejszych czasach zupełnym standardem. Oferują przede wszystkim wyższe transfery, a do ich podpięcia nie potrzebujemy dużej przestrzeni w obudowie i dodatkowych kabli zasilania – tak jak to jest w przypadku SSD SATA. Obecnie wykorzystuje się dyski PCIe 3.0 i 4.0, natomiast specyfikacja nadchodzących płyt Gigabyte X670 obejmuje inne złącze, przez co dotychczasowe dyski mogą nie być kompatybilne z platformą AM5.

Nadchodzą dyski SSD PCIe 5.0. Mogą mieć nowe złącze M.2

Dotychczasowe dyski SSD M.2 PCIe (3.0, 4.0) są dostępne w wielu rozmiarach, które różnią się od siebie długością płytki drukowanej. Najpopularniejszymi standardami są M.2-2230 oraz M.2-2280, gdzie „22” określa szerokość PCB – 22 mm, a „80” długość – w tym wypadku 80 mm. Natomiast są dostępne również inne wersje (jak choćby 22110), jednak sprowadzają się one do długości dysku półprzewodnikowego SSD.

Złącza trafiają do płyt głównych komputerów osobistych, mini pecetów, laptopów, a nawet innych urządzeń przenośnych – pojawiły się nawet w Steam Decku. Jednak to może być koniec dla dotychczasowego standardu, bądź po prostu obok niego pojawi się kolejny – obejmujący nieco szersze złącze M.2.

W sieci pojawiły się bowiem informacje, że nadchodzące płyty główne Gigabyte X670 ma mieć na pokładzie złącze M.2 w standardzie 25110 dla dysku SSD PCIe 5.0. Długość nie stanowi tu problemu, natomiast szerokość już tak – to dodatkowe 3 mm, które mogą się nie wydawać istotne, ale w tym miejscu umiejscowione są dodatkowe piny.

Nie wiadomo, czy standard M.2-25110 zastąpi całkowicie najpopularniejszy M.2-2280 – najpewniej nie, a będzie to tylko opcjonalny feature dla płyt głównych na platformie AM5 (i zapewne w przyszłości Intela). Bądźmy pewni, że nasze dotychczasowe dyski M.2 PCI-Express (3.0, 4.0) nie będą kompatybilne z tymi złączami.

Niemniej jednak tego typu rozwiązanie może mieć sens – w przypadku dysków SSD pracujących na interfejsie 5. generacji. Obecne półprzewodniki gwarantują teoretyczną przepustowość do 8 GB/s (realnie jest to odczyt na poziomie ~ 7 GB/s), natomiast PCIe 5.0 zaoferuje w teorii do 16 GB/s – tutaj zapewne najlepsze dyski uzyskają do 14 GB/s.

Oczywiste jest to, że takie urządzenie będzie generować masę ciepła, a większe (dłuższe i szersze) PCB z odpowiednim radiatorem może zastąpić chłodzenie aktywne. Dodanie nowego, większego złącza M.2 będzie więc miało swoje zalety i wady.