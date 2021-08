Laptopy z AMD Radeon RX 6700M będą bardziej opłacalne niż te z mobilnym RTX 3070? Diabeł tkwi w szczegółach

Na początku czerwca, podczas targów Computex 2021, został zaprezentowany średniopółkowy układ AMD, dedykowany laptopom do gier. Od premiery kart minęło już sporo czasu, a na palcach jednej ręki możemy policzyć laptopy wyposażone w układ Radeon RX 6700M. W sieci pojawiły się kolejne, nieoficjalne benchmarki przywoływanego układu, które sugerują, że może on powalczyć z konkurencyjną kartą NVIDIA GeForce RTX 3070.

Radeon RX 6700M jest wydajniejszy niż NVIDIA GeForce RTX 3070?

Mobilne, dedykowane karty graficzne, to zdecydowanie bardziej złożony temat niż się wydaje. Na rynku kart desktopowych sprawa jest prosta – mamy wiele niereferencyjnych modeli, bazujących na tych samych rdzeniach. Jedynymi, marginalnymi różnicami są zaimplementowane pamięci (a raczej ich producenci, bowiem taktowanie jest takie same) oraz zegary boost rdzenia, zależne od systemu chłodzenia danej karty graficznej – im system wydajniejszy, tym wyższe taktowanie rdzenia.

W laptopach jest nieco inaczej – mimo że karty bazują na tych samych rdzeniach i mają te same nazwy, to cechują się różnym współczynnikiem TDP. Do sieci trafiły nieoficjalne, niezależne testy MSI Delta 15, który ma na pokładzie AMD Radeon RX 6700M, procesor Ryzen 9 5900HX i 16 GB pamięci operacyjnej DDR4-3200. Laptop został porównany z Razer Blade 14, wyposażonym ten sam procesor, identyczną ilość pamięci RAM oraz kartę graficzną RTX 3070 Max-Q.

Jak widać na załączonym wykresie, Radeon RX 6700M cechuje się wyższą wydajnością niż konkurencyjna karta w tytułach takich, jak Assassin’s Creed Valhalla, Assassin’s Creed Odyssey, Shadow of the Tomb Raider czy Hitman 2. Karta produkcji AMD na pierwszy rzut oka wydaje się lepszym wyborem, jednak diabeł tkwi w szczegółach. Według producenta, maksymalny TDP Radeon RX 6700M to 135 W (są trzy warianty – 80 W, 110 W oraz 135 W), natomiast model MSI Delta 15 ma na pokładzie Radeon RX 6700M z TDP na poziomie 110 W.

Razer Blade 14 należy do bardziej kompaktowych laptopów, a więc producent zadecydował się na implementację RTX 3070 Max-Q z maksymalnym TDP = 80 W. Niższa wydajność jest spowodowana niższymi zegarami rdzenia graficznego, ze względu na ograniczony poziom mocy (TDP). Przy wyborze laptopa warto zatem zwracać uwagę na to, jaki wariant danej karty graficznej kupujemy, bowiem marketing i porównywanie układów o różnym TDP zdecydowanie działa na niekorzyść konsumenta.